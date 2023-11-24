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8:15, 24 ноября 2023 года В Орле пройдет шахматный турнир "Тургеневская осень" К участию приглашаются все желающие.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В шахматно-шашечной школе Орла 24 ноября пройдет рапид-турнир "Тургеневская осень". Запланировано девять туров с контролем времени 15 минут +10 секунд за ход. Состязание проведут по швейцарской системе. Три тура пройдут 24 ноября, еще по три - 25 и 26 ноября.



Как сообщили в Шахматно-шашечной школе Орла, победителей и призеров отдельно определят среди мужчин и женщин. Без призов не останутся самые сильные шахматисты в номинациях "ветераны", "дети". Приглашаются все желающие: 24 ноября начало туров в 17.30, 25 и 26 ноября - в 16.00.





Сергей Силаев



