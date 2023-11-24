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10:00, 24 ноября 2023 года Орловцам напомнили об истечении срока уплаты налогов На платеж осталось чуть больше недели.



Фото: архив

1 декабря 2023 истекает срок своевременной уплаты налогов за 2022 год. В личный кабинет на портале "Госуслуги" жителям региона направлены налоговые уведомления, в которые включены расчеты по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.



Если сумма налога менее 100 рублей, уведомление может не прийти. Уплатить налоги можно с помощью сервисов "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", "Уплата налогов и пошлин" на официальном сайте ФНС России или в банке, МФЦ, на почте, распечатав уведомление.



В случае возникновения вопросов можно обратиться:



- через Личный кабинет на сайте ФНС России;

- лично в налоговый орган;

- по телефону контакт-центра 8 (800) 222-22-22.





Сергей Силаев



