пятница 24.11.2023 12:59:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:00, 24 ноября 2023 года

Орловцам напомнили об истечении срока уплаты налогов

На платеж осталось чуть больше недели.

Фото: архив

1 декабря 2023 истекает срок своевременной уплаты налогов за 2022 год. В личный кабинет на портале "Госуслуги" жителям региона направлены налоговые уведомления, в которые включены расчеты по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.

Если сумма налога менее 100 рублей, уведомление может не прийти. Уплатить налоги можно с помощью сервисов "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", "Уплата налогов и пошлин" на официальном сайте ФНС России или в банке, МФЦ, на почте, распечатав уведомление.

В случае возникновения вопросов можно обратиться:

- через Личный кабинет на сайте ФНС России;
- лично в налоговый орган;
- по телефону контакт-центра 8 (800) 222-22-22.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.