Орловцам напомнили об истечении срока уплаты налогов
На платеж осталось чуть больше недели.
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1 декабря 2023 истекает срок своевременной уплаты налогов за 2022 год. В личный кабинет на портале "Госуслуги" жителям региона направлены налоговые уведомления, в которые включены расчеты по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.
Если сумма налога менее 100 рублей, уведомление может не прийти. Уплатить налоги можно с помощью сервисов "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", "Уплата налогов и пошлин" на официальном сайте ФНС России или в банке, МФЦ, на почте, распечатав уведомление.
В случае возникновения вопросов можно обратиться:
- через Личный кабинет на сайте ФНС России;
- лично в налоговый орган;
- по телефону контакт-центра 8 (800) 222-22-22.