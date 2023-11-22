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21:23, 22 ноября 2023 года

Следователи проверят закупку автобусов в Орле

Результаты представят председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Фото: архив "Вести-Орел"

В орловском следкоме сообщили, что главе силового ведомства Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по закупке автобусов для трамвайно-троллейбусного предприятия Орла. Причиной для проверки послужило обращение группы местных жителей, которые обеспокоены, что автобусы загрязняют воздух в отличие от электротранспорта.
"Следственными органами СУ СК России по Орловской области продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время в суде уже рассматривается уголовное дело в отношении бывшего директора трамвайно-троллейбусного предприятия и индивидуального предпринимателя (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ)", – сообщили в следкоме.
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