Главная » Новости



21:23, 22 ноября 2023 года Следователи проверят закупку автобусов в Орле Результаты представят председателю ведомства Александру Бастрыкину.



Фото: архив "Вести-Орел"

В орловском следкоме сообщили, что главе силового ведомства Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по закупке автобусов для трамвайно-троллейбусного предприятия Орла. Причиной для проверки послужило обращение группы местных жителей, которые обеспокоены, что автобусы загрязняют воздух в отличие от электротранспорта.

"Следственными органами СУ СК России по Орловской области продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время в суде уже рассматривается уголовное дело в отношении бывшего директора трамвайно-троллейбусного предприятия и индивидуального предпринимателя (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ)", – сообщили в следкоме.





