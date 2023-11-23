Главная » Новости



7:30, 23 ноября 2023 года Орловские полицейские побеседовали с молодежью Ребятам рассказали, как не стать жертвой мошенников.



Фото: УМВД России по Орловской области

Не секрет, что в последнее время такой вид преступления как мошенничество с большой скоростью набирает обороты. Жертвами телефонных аферистов все чаще становятся не только пожилые люди, но и подрастающее поколение. Как не стать жертвой злоумышленников, молодежи объяснили полицейские.



Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, беседы с детьми прошли в орловском лицее №40, школах №12 и №51, а также в Банковском колледже Среднерусского института управления. С учащимися пообщался инспектор по делам несовершеннолетних Заводского района Орла Николай Карелин. Он ответил на все интересующие вопросы ребят и рассказал, как обезопасить себя от дистанционного мошенничества.





Сергей Мерцалов



