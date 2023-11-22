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13:00, 22 ноября 2023 года Кардиолог, невролог и хирург обследовали орловцев Прием прошел на базе Дмитровской ЦРБ.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Дмитровской центральной районной больнице выездная бригада, состощая из кардиолога, невролога и хирурга, обследовала местных жителей. Ранее был отобран пул пациентов, которым требуется дополнительная консультация профильных специалистов.



Как сообщили в областном депздраве, специалисты консультативной поликлиники провели уже 19 плановых выездов в районные больницы в 2023 году. Профессиональную помощь получили более 1100 пациентов, часть из которых направили в областную больницу.



Следующий выезд запланирован в Болхов. Медики поедут в город 23 ноября, на базе районной больницы пациентов примут кардиолог, невролог и эндокринолог.





Сергей Силаев



