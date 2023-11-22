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12:30, 22 ноября 2023 года В Орле подвели итоги дорожного сезона-2023 Обсудили и планы на предстоящий 2024 год. Большая часть средств, выделенных на ремонт дорог в 2023 году, уже освоена. Что удалось сделать и какие планы в Орле на 2024 год, рассказал начальник управления дорожного хозяйства Никита Митряев корреспонденту ГТРК "Орел" Анастасии Тычинской. Анастасия Тычинская
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