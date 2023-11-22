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11:30, 22 ноября 2023 года Орловский школьник Вадим Ветров вошел в тройку на всероссийской олимпиаде по ИИ За выход в финальный этап боролись почти 16 тысяч человек.







Ученик школы №13 города Орла Вадим Ветров занял третье место на всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. За выход в финал боролись почти 16 тысяч человек, а в заключительный этап пробились лишь 50 человек.



Первый два этапа проходили онлайн, а в финале ребята занимались теорией и практикой: встречались с экспертами и решали задачи. Место в тройке лучших на олимпиаде позволит Вадиму поступить в вуз без экзаменов, необходимо будет лишь подтвердить ЕГЭ. Подробности – в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова



