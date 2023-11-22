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7:00, 22 ноября 2023 года В Советском районе Орла полиция с поличным поймала молодых покупателей наркотиков Любителей "синтетики" ждут следствие и суд.



Фото: архив "Вестей"

На покупке наркотиков попались двое молодых орловцев. Полицейские задержали их с поличным, когда те забирали закладку из тайника в лесопарке Советского района. Теперь обоим предстоит отвечать перед законом.



- Полицейские задержали молодых людей, которые забрали закладку. Те, увидев, сотрудников ОВД, попытались избавиться от свертка. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли закладку, и направили ее на исследование. Согласно ему, злоумышленники хранили 1,01 грамма синтетического наркотического средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Заведено уголовное дело. Один из любителей "синтетики" отпущен под подписку о невыезде, второго взяли под стражу. Согласно УК РФ, орловцам грозит тюрьма.









Ольга СУПОНЕВА



