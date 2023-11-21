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14:28, 21 ноября 2023 года

Орловского полицейского оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Также суд запретил занимать должности на госслужбе в течение года.

Фото из архива

Следственный комитет собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении инспектора ДПС "Ливенский".

Следствие и суд установили, что мужчина в мае 2020 года по просьбе начальника полиции МО МДВ "Ливенский" не составил протокол в отношении местного жителя, который нарушил правила управления транспортным средством. По информации СУ СК РФ по Орловской области, полицейскому назначен штраф, также мужчина на год лишен права занимать должности на госслужбе.

Вопрос о прохождении службы будет решен после вступления в законную силу решения суда, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ И УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
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