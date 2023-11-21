Главная » Новости



14:28, 21 ноября 2023 года Орловского полицейского оштрафовали за злоупотребление полномочиями Также суд запретил занимать должности на госслужбе в течение года.



Фото из архива

Следственный комитет собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении инспектора ДПС "Ливенский".



Следствие и суд установили, что мужчина в мае 2020 года по просьбе начальника полиции МО МДВ "Ливенский" не составил протокол в отношении местного жителя, который нарушил правила управления транспортным средством. По информации СУ СК РФ по Орловской области, полицейскому назначен штраф, также мужчина на год лишен права занимать должности на госслужбе.



– Вопрос о прохождении службы будет решен после вступления в законную силу решения суда, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ И УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



