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15:31, 20 ноября 2023 года На Орловщине прошли мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям Для бесплатной юридической помощи организована горячая линия.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области проходят мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям. В учебных учреждениях организованы лекции и семинары на тему прав и обязанностей несовершеннолетних.



Как сообщает региональный информационный портал, план мероприятий опубликован на сайте управления Минюста России по Орловской области. Также с 20 по 24 ноября с 09:00 до 16:45 работает горячая линия по вопросам бесплатной юридической помощи: 8 (4862) 25-20-21 (доб. 211 или 213).





