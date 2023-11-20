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15:30, 20 ноября 2023 года В Орле стартует международный кинофестиваль "Отцы и дети" Его участниками станут больше сотни человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

20 ноября в Орле откроется международный фестиваль "Отцы и дети". Он проходит уже в девятый раз и продлится всю неделю. В программе – работы 113 участников. Бессменным идейным вдохновителем и организатором фестиваля является Марина Куликова



Откроется фестиваль с показа фильма "Про меня и про мою маму" (12+). Режиссер Дмитрий Губарев рассказывает историю о современных "отцах и детях". В главных ролях – Нонна Гришаева и Александр Олешко. Место проведения – в "Музее любимой улицы" на Ленина. Начало – 18:00.





Анна Боева



