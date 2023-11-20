Орловцы доставят на фронт еще 24 квадрокоптера

|
|понедельник 20.11.2023 16:33:42
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
14:00, 20 ноября 2023 года
Орловцы доставят на фронт еще 24 квадрокоптераПриобрести дорогостоящее оборудование помогли меценаты.
Фото: портал Орловской области
Сейчас наш регион формирует очередные гуманитарные грузы. На передовую отправят посылки по 11 заявкам бойцов на общую сумму 24 миллиона рублей. Особенно военным нужны квадрокоптеры.
По просьбе губернатора Орловской области Андрея Клычкова, один из орловских меценатов, который регулярно поддерживает армию, закупил 8 дронов на сумму чуть более 2-х миллионов рублей.
Напомним, что орловцы доставили в зону СВО миллион литров питьевой бутилированной воды. Тысячу тонн аква-груза удалось отправить всего за четыре месяца.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.