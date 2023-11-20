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12:30, 20 ноября 2023 года

Нарышкинская ЦРБ обновила оборудование на 17 миллионов рублей

Аппараты доставили благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В 2023 году Нарышкинская районная больница обновила оборудование на более чем 17 миллионов рублей. Теперь врачи могут обследовать жителей Урицкого района с помощью высокоточных аппаратов.

Так, в кабинете ультразвуковой диагностики появился новый аппарат с набором датчиков. Покупка обошлась в три миллиона рублей. В кабинете у кардиолога установили новый электроэнцефалограф, с помощью которого можно исследовать активность головного мозга. Недавно начал работу и рентген-аппарат на два рабочих места. Это самая крупная покупка, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

- Преимущества новинки очевидны. Врачам он позволит получать более качественные снимки с высоким разрешением. Будет подспорье и для лаборантов - рутинная работа с пленкой ушла в прошлое и освободила время для работы с пациентами. Есть экономический эффект и для больницы: не нужно больше тратиться на расходные материалы: пленку и фиксаторы. Снимок рождается моментально и заносится в электронную базу, - пояснили в региональном депздраве.


Сергей Силаев
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