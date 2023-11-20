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11:06, 20 ноября 2023 года На Пионерской в Орле машина сбила двоих пешеходов на переходе Мужчина и женщина переходили дорогу на зеленый.



Фото: региональная Госавтоинспекция

В Советском районе Орла двое пешеходов попали под машину, когда переходили проезжую часть по зеленому сигналу светофора. Водитель на иномарке "Джили" поворачивал налево и не уступил людям дорогу.



ДТП случилось 18 ноября в вечернее время. Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 28-летний шофер не пропустил пешеходов при повороте с Лескова на Пионерскую. Мужчина и женщина оказались под колесами, хотя им горел разрешающий сигнал.

Оба пешехода травмированы, однако обошлось без госпитализации.





Ольга СУПОНЕВА



