На Пионерской в Орле машина сбила двоих пешеходов на переходе
Мужчина и женщина переходили дорогу на зеленый.
Фото: региональная Госавтоинспекция
В Советском районе Орла двое пешеходов попали под машину, когда переходили проезжую часть по зеленому сигналу светофора. Водитель на иномарке "Джили" поворачивал налево и не уступил людям дорогу.
ДТП случилось 18 ноября в вечернее время. Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 28-летний шофер не пропустил пешеходов при повороте с Лескова на Пионерскую. Мужчина и женщина оказались под колесами, хотя им горел разрешающий сигнал.
Оба пешехода травмированы, однако обошлось без госпитализации.