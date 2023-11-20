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11:15, 20 ноября 2023 года Жертв ДТП в Орле вспомнили молитвами В канун 19 ноября в регионе прошла памятная акция.



Фото: орловский областной совет народных депутатов

Каждое третье воскресенье ноября отмечается всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В 2023 году он пришелся на 19 ноября.



В память о погибших в 2023 году детях сотрудники Госавтоинспекции, представители власти и школьники высадили деревья. Аллея памяти пополнилась пятью саженцами, рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Собравшиеся возложили цветы к памятному камню. Мероприятие завершилось в Успенском соборе, где молитвенно почтили память погибших в автомобильных авариях.





Сергей Силаев



