В Орловской области перевернулся водитель квадроцикла
Авария произошла в одной из деревень.
Фото: региональная Госавтоинспекция
Мужчина 53 лет 18 ноября ехал на квадроцикле "Kayo" в деревне Булгаковы горки Орловского муниципального округа. Водитель упал с транспортного средства в районе дома №2 по улице Солнечной.
По информацииотдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, мужчина получил телесные повреждения, его отпустили. Всего за сутки в регионе произошло 19 ДТП, в которых пострадали четыре человека.