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12:00, 20 ноября 2023 года В Орловской области перевернулся водитель квадроцикла Авария произошла в одной из деревень.



Фото: региональная Госавтоинспекция

Мужчина 53 лет 18 ноября ехал на квадроцикле "Kayo" в деревне Булгаковы горки Орловского муниципального округа. Водитель упал с транспортного средства в районе дома №2 по улице Солнечной.



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, мужчина получил телесные повреждения, его отпустили. Всего за сутки в регионе произошло 19 ДТП, в которых пострадали четыре человека.





Сергей Силаев



