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10:30, 20 ноября 2023 года Орловские спасатели освободили кошку из западни Животное застряло между этажами.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Помощь четвероногому понадобилась 19 ноября в 09.20. К спасателям обратились жители дома на улице Комсомольской Орла. Кошку, застрявшую между этажами, успешно вытащили и отпустили.



В этот же день в 22.00 на Кромском шоссе в Орле случился пожар. Возгорание возникло на кухне одного из кафе. В результате повреждена вытяжка, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. В причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам.



Всего за прошедшие выходные, 18 и 19 ноября, сотрудники МЧС выезжали на вызовы девять раз. В пяти случаях они тушили пожары, еще четыре раза помогали населению.





Сергей Силаев



