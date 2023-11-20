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8:15, 20 ноября 2023 года Орловца заподозрили в причинении смерти по неосторожности Уголовное дело заведено против 68-летнего мужчины.



Фото: архив

По предварительным данным, орловец находился недалеко от парковки на улице Маринченко в Северном районе областной столицы. Там у него возник конфликт с 59-летним незнакомцем, который получил удар кулаком по лицу. В результате пострадавший упал на асфальт и ударился головой, после чего скончался в больнице.



– В настоящее время в отношении подозреваемого и иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



