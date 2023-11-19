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22:12, 19 ноября 2023 года Орловская область доставила в зону СВО миллион литров воды Тысяча тонн аква-груза отправлена за четыре месяца



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Начиная с 19 июля 2023 года Орловщина начала поставлять воду российским боевым подразделениям. Поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



– Знойное лето, горячие боевые действия, многочисленные просьбы и обращения армейских подразделений, где служат наши орловские ребята, а также множества других, дислоцированных в зонах указанных выше направлений, дали нам понимание всей серьезности и стратегической важности нашего, казалось бы, бытового "водного" груза, - написал глава региона в телеграм-канале.



Изначально стояла задача направить бойцам 50-60 тонн воды, затем цифра выросла до 200, сейчас преодолен рубеж в 1000 тонн. Гуманитарная акция по доставке питьевой воды на фронт будет продолжена.





Сергей Силаев



