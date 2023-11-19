В Орловскую область придет сильный снегопад

С 19 ноября 21.00 по 20 ноября 21.00 региональные синоптики не ожидают существенных осадков. Днем пойдет небольшой, местами умеренный снег.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +3..-8, ночью 0..-5 мороза. На востоке области ожидается сильный снегопад, сообщаетОрловский гидрометцентр.
На 21 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью пойдет небольшой снег. Днем больших осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью температура -5..-10, днем -1..-6 градусов мороза.