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7:30, 20 ноября 2023 года Орловец Александр Никишин сыграет за сборную России по хоккею Наша команда выйдет на лед против трех команд.



Фото из архива

Защитник хоккейного клуба СКА Александр Никишин вызван в сборную страны "Россия 25". Орловец примет участие в играх против сборных Беларуси, Китая и Казахстана.



Турнир пройдет в Санкт-Петербурге. Матчи состоятся с 14 по 17 декабря на стадионе "Ледовый дворец", рассказали в сообществе "Центр физкультурных и спортивных мероприятий".





Сергей Силаев



