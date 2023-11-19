Автопарк орловских перевозчиков пополнят 80 новых автобусов
Машины поставят до конца года.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Автопарк муниципальных перевозчиков до конца 2023 года будет пополнен. В районы Орловской области поступят 80 новых машин, рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 17 ноября.
– Они будут курсировать на маршрутах в Мценске и Мценском районе, Ливнах и Ливенском районе, Покровском районе, а также на межмуниципальных маршрутах, - уточнил глава региона.
Первые десять автобусов уже поставлены, идет приемка. В первом квартале 2024 года все машины выйдут на дороги.