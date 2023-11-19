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16:00, 19 ноября 2023 года Автопарк орловских перевозчиков пополнят 80 новых автобусов Машины поставят до конца года.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Автопарк муниципальных перевозчиков до конца 2023 года будет пополнен. В районы Орловской области поступят 80 новых машин, рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 17 ноября.



– Они будут курсировать на маршрутах в Мценске и Мценском районе, Ливнах и Ливенском районе, Покровском районе, а также на межмуниципальных маршрутах, - уточнил глава региона.



Первые десять автобусов уже поставлены, идет приемка. В первом квартале 2024 года все машины выйдут на дороги.





Сергей Силаев



