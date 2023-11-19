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15:00, 19 ноября 2023 года Объем отгруженных товаров в Орловской области вырос почти на 5% Увеличение показателей зафиксировано за девять месяцев 2023 года.



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В Орловской области за девять месяцев 2023 года объем отгруженных товаров местного производства вырос почти на 5% с учетом инфляции. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 17 ноября.



– Особенно радует металлургия – производство в этой сфере выросло в полтора раза, производство компьютеров и электроники – на 40 %, электрического оборудования – более чем на 60 %, - уточнил глава региона.





Сергей Силаев



