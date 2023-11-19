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14:00, 19 ноября 2023 года
В Орловской области на трассе М-2 "Крым" установят новые светильникиРаботы проведут в 2024 году.
На дороге М-2 "Крым" в Орловской области появится новое освещение. Работы пройдут на участке длиной 1,9 километра. Установку проведут с 10 мая по 20 июля 2024 года.
Цена закупки и установки фонарей – почти 16 миллионов рублей. Всего появится 60 светильников, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Гарантия составит семь лет. Светильники установят на двух сторонах дороги.
Сергей Силаев
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