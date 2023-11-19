Главная » Новости



13:00, 19 ноября 2023 года Орловцы продолжают помогать участникам СВО Жители Глазуновского района готовят печки-буржуйки.



Фото: архив

Работники газового участка Глазуновского района изготавливают на производственной площадке печки-буржуйки. Их делают из газовых баллонов. В полевых условиях переносная печка - вещь незаменимая, она служит и для обогрева, и для приготовления пищи.



– Самые первые было делать непривычно, а потом, как говорится, набили руку. Разрезали баллон, сейчас вот дверцы приварим, и сегодня готовы будут несколько штук. С чувством долга работаем, - рассказал сварщик Сергей Васильевич.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", глазуновские сварщики уже смастерили 26 печек-буржуек для фронта.





Сергей Мерцалов



