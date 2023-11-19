Орловцев проконсультируют по взысканию алиментов

Во всемирный день ребенка судебные приставы проведут совместный прием граждан в семейном МФЦ Орла. Орловцев проконсультируют специалисты ведомств:
- Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области;
- УФССП России по Орловской области;
- Социальный фонд России по региону;
- Адвокатская палата Орловской области;
- Клиентская служба филиала соцзащиты;
- Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла.
Жителям региона окажут правовую помощь по взысканию алиментов. Прием состоится 20 ноября 2023 года с 11.00 до 14.00 на базе семейного МФЦ Орла на улице Комсомольской, 102 А. Предварительная запись не требуется.