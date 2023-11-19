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12:00, 19 ноября 2023 года Орловцев проконсультируют по взысканию алиментов Прием граждан пройдет 20 ноября.



Фото: архив

Во всемирный день ребенка судебные приставы проведут совместный прием граждан в семейном МФЦ Орла. Орловцев проконсультируют специалисты ведомств:



- Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области;

- УФССП России по Орловской области;

- Социальный фонд России по региону;

- Адвокатская палата Орловской области;

- Клиентская служба филиала соцзащиты;

- Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла.



Жителям региона окажут правовую помощь по взысканию алиментов. Прием состоится 20 ноября 2023 года с 11.00 до 14.00 на базе семейного МФЦ Орла на улице Комсомольской, 102 А. Предварительная запись не требуется.





Сергей Силаев



