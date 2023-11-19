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11:00, 19 ноября 2023 года В Дмитровске готовятся к открытию бульвара Работы на улице Социалистической вышли на финишную прямую.



Фото: газета "Авангард"

В городе Дмитровске подходят к концу работы по благоустройству бульвара на улице Социалистической. Ремонт проводят в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды".



Рабочие установили чаши фонтана, газоны почти застелены зеленым ковром. Также уложена плитка на площади и тротуарах, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Установлены лавочки и урны, высажена сирень возле больницы. Сейчас рабочие кладут асфальт на проезжей части бульвара, готовится площадка для парковки рядом с церковью. Открытие состоится скоро.





Сергей Силаев



