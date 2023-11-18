суббота 18.11.2023 01:26:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

22:38, 17 ноября 2023 года

Светофор в Болховском микрорайоне настроят с учетом мнения орловцев

Утром 17 ноября образовались большие заторы.

Фото: Анна Авдеева

Жители Болховского микрорайона в пригороде Орла столкнулись с заторами при выезде. Из-за новых настроек светофора и личные авто, и общественный транспорт простаивают в пробках по утрам.

Глава Орловского муниципального округа Роман Жуков в социальных сетях сообщил, что режим работы светофора изменится. Работа будет проведена с учетом мнения жителей муниципалитета.

Связался с руководством администрации города Орла. Запланированы дополнительные мероприятия по изменению режима работы светофора, - написал Роман Жуков.

Напомним, что с микрорайона есть только один выезд. В час пик пробки на пересечении улица Раздольной, Генерала Лаврова и Болховского шоссе - обычное дело, но в последние дни они начинаются уже во дворах. Вопрос Роман Жуков с коллегами из городской администрации держит на контроле.


ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Болховский микрорайон Орла стал в пробках



Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.