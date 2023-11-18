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22:38, 17 ноября 2023 года Светофор в Болховском микрорайоне настроят с учетом мнения орловцев Утром 17 ноября образовались большие заторы.



Фото: Анна Авдеева

Жители Болховского микрорайона в пригороде Орла столкнулись с заторами при выезде. Из-за новых настроек светофора и личные авто, и общественный транспорт простаивают в пробках по утрам.



Глава Орловского муниципального округа Роман Жуков в социальных сетях сообщил, что режим работы светофора изменится. Работа будет проведена с учетом мнения жителей муниципалитета.



– Связался с руководством администрации города Орла. Запланированы дополнительные мероприятия по изменению режима работы светофора, - написал Роман Жуков.



Напомним, что с микрорайона есть только один выезд. В час пик пробки на пересечении улица Раздольной, Генерала Лаврова и Болховского шоссе - обычное дело, но в последние дни они начинаются уже во дворах. Вопрос Роман Жуков с коллегами из городской администрации держит на контроле.





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Сергей Силаев



