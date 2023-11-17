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20:34, 17 ноября 2023 года Орловский школьник стал финалистом всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту В соревнованиях приняли участие порядка 15 тысяч человек.



Фото из архива

Ученик десятого класса школы № 13 города Орла Вадим Ветров стал финалистом всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 17 ноября.



– Хочу поздравить десятиклассника Вадима Ветрова из школы № 13 города Орла. Из 15 тысяч участников до финала дошли только 50 человек, в том числе Вадим. Победителей наградят на этих выходных на международной выставке "Россия" на ВДНХ, - поздравил орловца глава региона.





Сергей Силаев



