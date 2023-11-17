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20:00, 17 ноября 2023 года На ФОКОТе в Северном районе Орла начали монтировать трибуну На объекте трудится 18 человек.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Северном районе Орла рядом с лицеем №18 и школы №13 продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Работы ведут 18 человек.



Как рассказали в пресс-службе администрации города Орла, завершены работы на двух зонах воркаута, появились волейбольное и баскетбольное поля. Сейчас подрядчик завершает работы по обустройству беговой дорожки, монтирует трибуны и наносит разметку для футболистов.



– С наступлением морозов укладка беговой дорожки продолжится, так как клей прогревается и рулонные листы укладываются без каких-либо проблем, - сообщил представитель подрядной организации.





Сергей Силаев



