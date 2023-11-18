Более тысячи орловцев поучаствовали в октябрьском месячнике профориентации
Служба занятости впервые провела акцию в два этапа.
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Порядка 1250 человек приняли участие во втором этапе профориентационной акции. Первый проходил в марте и помог двум тысячам человек определиться с будущей профессией.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в рамках месячника организовывали встречи с учащимися техникумов. Студентам рассказывали о текущей ситуации на рынке труда и вакансиях предприятий. Весь октябрь в центрах занятости нескольких районах Орловщины работали телефоны горячих линий. Специалисты приняли более 120 звонков от подростков и их родителей.