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13:00, 18 ноября 2023 года Орловский завод представил перемотчик проволоки Запатентованное изобретение показали на выставке "Металл-Экспо 2023".



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловское предприятие "МЕТИЗИНВЕСТ" представил запатентованное изобретение – перемотчик проволоки на выставке в экспоцентре в Москве. Мероприятие проходило с 7 по 11 ноября, в нем приняли участие более 5000 металлургических компаний со всей страны.



Завод также представил всю линейку готовой продукции, большой ассортимент сеток и проволоки. За четыре дня стенд предприятия посетило более тысячи человек, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Помимо российских коллег, стендом интересовались китайские и другие иностранные партнеры. С рядом клиентов удалось заключить договоры.





Сергей Силаев



