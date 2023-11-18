Семьям бойцов СВО в Орле передадут продукты от местных производителей
В "коробках добра" - крупы, макароны, мармелад.
Фото: администрация Орла
Еще 150 "коробок добра" в Орле передадут семьям бойцов СВО. В продуктовые наборы вошли товары с длительным сроком хранения, все от местных производителей: макароны, крупы, мармелад, печенье, сахар.
Наборы кураторам семей передал Орловский социальный кластер. Получить продуктовую помощь может любая семья участника специальной операции из Орла, для этого нужно обратиться к закрепленному за ней куратору.
- За все время сотрудниками администрации города уже доставлено более 800 таких наборов, - отметили в мэрии Орла.