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8:37, 18 ноября 2023 года Семьям бойцов СВО в Орле передадут продукты от местных производителей В "коробках добра" - крупы, макароны, мармелад.



Фото: администрация Орла

Еще 150 "коробок добра" в Орле передадут семьям бойцов СВО. В продуктовые наборы вошли товары с длительным сроком хранения, все от местных производителей: макароны, крупы, мармелад, печенье, сахар.



Наборы кураторам семей передал Орловский социальный кластер. Получить продуктовую помощь может любая семья участника специальной операции из Орла, для этого нужно обратиться к закрепленному за ней куратору.



- За все время сотрудниками администрации города уже доставлено более 800 таких наборов, - отметили в мэрии Орла.









Ольга СУПОНЕВА



