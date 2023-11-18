Главная » Новости



10:00, 18 ноября 2023 года Орловские школьники в 2024 году ЕГЭ будут сдавать с марта по июль Основной период экзамена- с 23 мая по 1 июля.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Минпросвещения РФ назвало даты проведения ЕГЭ в 2024 году. Школьникам, в том числе и орловским, с 22 марта по 1 июля предстоит проверка знаний.



Как следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, основные даты ЕГЭ в 2024 году - с 23 мая по 1 июля, а досрочная сдача запланирована на период с 22 марта по 12 апреля.



Дополнительный период ЕГЭ - с 4 по 9 сентября.





Ольга СУПОНЕВА



