Орловские школьники в 2024 году ЕГЭ будут сдавать с марта по июль

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10:00, 18 ноября 2023 года
Орловские школьники в 2024 году ЕГЭ будут сдавать с марта по июльОсновной период экзамена- с 23 мая по 1 июля.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Минпросвещения РФ назвало даты проведения ЕГЭ в 2024 году. Школьникам, в том числе и орловским, с 22 марта по 1 июля предстоит проверка знаний.
Как следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, основные даты ЕГЭ в 2024 году - с 23 мая по 1 июля, а досрочная сдача запланирована на период с 22 марта по 12 апреля.
Дополнительный период ЕГЭ - с 4 по 9 сентября.
Ольга СУПОНЕВА
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