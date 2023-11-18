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11:00, 18 ноября 2023 года

Полиция в Орле с поличным задержала наркодилера

Изъята партия мефедрона.

Фото: архив "Вестей"

В Орле полицейские задержали с поличным продавца наркотиков, при котором была партия "синтетики". Из оборота изъят мефедрон.

Взяли оперативники распространителя наркотиков, когда тот сбывал товар покупателю. Вещество изъяли, направили на экспертизу. Та показала, что в свертке - мефедрон общим весом более 1,3 грамма. Согласно УК, это значительный размер, а значит дилеру грозит реальный срок за решеткой. Дело уже возбуждено, продавец зажержан.

- Также будет дана правовая оценка действий орловца, который приобрел запрещенное к обороту вещество, - пояснили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 





Ольга СУПОНЕВА
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