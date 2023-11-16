В Орле на месяц ограничат проезд по улице Героев Пожарных

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12:30, 16 ноября 2023 года
В Орле на месяц ограничат проезд по улице Героев ПожарныхС 19 ноября по 19 декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 19 ноября по улице Героев Пожарных в Орле вводится ограничение движения транспорта. Коснется оно участка, где улица пересекается с Катукова.
В пресс-службе мэрии Орла сообщили, что такие неудобства для водителей связаны с заменой аварийного участка канализации. Продлятся ограничения месяц, до 19 декабря 2023.
- Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника, препятствующая проезду автомобилей, - пояснили в мэрии.
Ольга СУПОНЕВА
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