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12:30, 16 ноября 2023 года В Орле на месяц ограничат проезд по улице Героев Пожарных С 19 ноября по 19 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 19 ноября по улице Героев Пожарных в Орле вводится ограничение движения транспорта. Коснется оно участка, где улица пересекается с Катукова.



В пресс-службе мэрии Орла сообщили, что такие неудобства для водителей связаны с заменой аварийного участка канализации. Продлятся ограничения месяц, до 19 декабря 2023.

- Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника, препятствующая проезду автомобилей, - пояснили в мэрии.





Ольга СУПОНЕВА



