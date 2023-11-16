Закончить ремонт Дворянки в Орле подрядчик пообещал до конца года
Срок сдачи объекта в который раз смещается.
Фото: Сергей Мерцалов
Ремонт сквера Дворянское гнездо в Орле все же должен завершиться до конца 2023-го. О том, что рабочие успеют к новому году, сообщил представитель фирмы-подрядчика Сергей Ямбулатов на заседании комитета облсовета 16 ноября.
- Работы выполнены почти на 100%, до конца года успеем, - заявил Ямбулатов.
Однако конкретную дату он не обозначил. Ремонт должен был завершиться еще 31 августа, рабочие благоустраивают Дворянку с марта 2023-го.