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12:30, 16 ноября 2023 года Закончить ремонт Дворянки в Орле подрядчик пообещал до конца года Срок сдачи объекта в который раз смещается.



Фото: Сергей Мерцалов

Ремонт сквера Дворянское гнездо в Орле все же должен завершиться до конца 2023-го. О том, что рабочие успеют к новому году, сообщил представитель фирмы-подрядчика Сергей Ямбулатов на заседании комитета облсовета 16 ноября.



- Работы выполнены почти на 100%, до конца года успеем, - заявил Ямбулатов.



Однако конкретную дату он не обозначил. Ремонт должен был завершиться еще 31 августа, рабочие благоустраивают Дворянку с марта 2023-го.



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Ольга СУПОНЕВА



