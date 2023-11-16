Учителей из Орла наградили в полиции

За разговоры со школьниками о нетерпимости, буллинге и ксенофобии.
Учителя орловских школ получили награды в региональном УМВД. Полицейские поощрили педагогов за лучший классный час, посвященный профилактике нетерпимости.
Участие в конкурсе приняли учителя из шестнадцати школ, гимназий, лицеев Орла. На тематических занятиях они поговорили с учениками о нетерпимости, буллинге, ксенофобии, а также методах противодействия их негативным проявлениям.
Дипломы за первое, второе и третье место достались, соответственно, школе №45, лицею №1 и школе №12, сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.