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15:30, 16 ноября 2023 года Учителей из Орла наградили в полиции За разговоры со школьниками о нетерпимости, буллинге и ксенофобии.





Учителя орловских школ получили награды в региональном УМВД. Полицейские поощрили педагогов за лучший классный час, посвященный профилактике нетерпимости.



Участие в конкурсе приняли учителя из шестнадцати школ, гимназий, лицеев Орла. На тематических занятиях они поговорили с учениками о нетерпимости, буллинге, ксенофобии, а также методах противодействия их негативным проявлениям.



Дипломы за первое, второе и третье место достались, соответственно, школе №45, лицею №1 и школе №12, сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА



