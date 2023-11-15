В детскую поликлинику №2 Орла поступил аппарат УЗИ

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20:30, 15 ноября 2023 года
В детскую поликлинику №2 Орла поступил аппарат УЗИЕго предшественник отработал более 12 лет.
Фото: региональный депздрав
Детская поликлиника №2 Орла обзавелась новым ультразвуковым аппаратом. Поставили оборудование в медучреждение в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Аппарат портативный. Медики при необходимости смогут перемещать его между кабинетами и даже взять с собой на выезд. Эта опция предусмотрена для маломобильных орловцев, рассказали в департаменте здравоохранения региона.
– В комплекте аппарата три датчика. Мы можем провести обследование сердечно-сосудистой системы, печени, почек, брюшной полости, органов малого таза, головного мозга, щитовидной железы. За 10 месяцев мы провели почти 7,5 тысяч ультразвуковых исследований. К концу года их будет больше 10 тысяч, - пояснила заведующая консультативно-диагностическим отделением Ирина Алдошина.
Сергей Силаев