На улицу Ленина в Орле вернут трамвай

В областном центре продолжаются масштабные работы по ремонту трамвайных путей. К работам привлечены три предприятия: "Спецавтобаза" вскрывает полотно, ТТП и "Северный путь" ремонтируют стыки и выравнивают просадки.
15 ноября стартовали работы на самом сложном участке - пересечении улиц Пушкина и 1-ой Курской. Ремонт проводился здесь в последний раз в 2005 году, сообщили в пресс-службе администрации Орла.
– За почти 20 лет непрерывной эксплуатации и большой нагрузки он нуждается в обновлении, - рассказалначальник службы пути ТТП Сергей Труфанов.
Также на улице Ленина началась укладка трамвайных рельсов. Трамвай будет нести декоративную функцию. Праздничный вагон установят к новогодним праздникам.
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