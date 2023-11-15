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7:30, 15 ноября 2023 года Орловские росгвардейцы задержали недобросовестных покупателей Попытки кражи товаров произошли в Советском и Северном районах Орла.



Фото: архив "Вести-Орел"

Наряд вневедомственной охраны вызывали в торговый центр на Наугорском шоссе. Там сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего орловца, который умышленно скрыл от оплаты товары на кассе. Аналогичное правонарушение силовики пресекли в сетевом супермаркете на улице Раздольной, где под подозрение попал 30-летний местный житель. Недобросовестных граждан стражи правопорядка передали для дальнейшего разбирательства представителям регионального УМВД.



- По итогам прошедшей недели личный состав подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области отработал свыше 250 тревожных сигналов, большая часть из которых поступила с объектов торговли. По подозрению в нарушениях административного законодательства силовики задержали и доставили в органы внутренних дел 8 орловцев, - сообщили в региональном ведомстве.



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Сергей Мерцалов



