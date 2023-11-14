вторник 14.11.2023 15:57:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:30, 14 ноября 2023 года

Логопед дала орловцам советы по развитию речи ребенка

Лариса Кузнецова назвала идеальный график, в который должен заговорить ребенок, а также озвучила признаки, появление которых у ребенка должно насторожить родителей.



Логопеду ребенка можно показать уже в возрасте до года. В этот период нужно смотреть, как развиваются анализаторы зрения и слуха, речедвигательные анализаторы. У ребенка должны появиться гуление, лепет, игровые навыки, подражание речи взрослых. Важно – у ребенка должны быть эмоции. Нужно отслеживать, как он реагирует близких, насколько яркий комплекс оживления показывает ребенок.

Идеальный график, по которому ребенок должен начать говорить, следующий: 3 месяца – гуканье, 4 месяца – гуление, 6-7 месяцев – лепет, 1 год – первые слова. Подчеркивается, что график этот усредненный.

Поводом обратиться к врачу должна стать неэмоциональность ребенка, отсутствие гуления, лепета, не реагирует на картинки и игрушки.

Что касается физиологических особенностей развития, важно наблюдать за уздечкой языка. Поводом обратиться к врачу должно стать явление, когда она совсем короткая, вплоть до того, что идет как бы "раздвоение" языка.


Елена Литинская
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.