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15:30, 14 ноября 2023 года Логопед дала орловцам советы по развитию речи ребенка Лариса Кузнецова назвала идеальный график, в который должен заговорить ребенок, а также озвучила признаки, появление которых у ребенка должно насторожить родителей.







Логопеду ребенка можно показать уже в возрасте до года. В этот период нужно смотреть, как развиваются анализаторы зрения и слуха, речедвигательные анализаторы. У ребенка должны появиться гуление, лепет, игровые навыки, подражание речи взрослых. Важно – у ребенка должны быть эмоции. Нужно отслеживать, как он реагирует близких, насколько яркий комплекс оживления показывает ребенок.



Идеальный график, по которому ребенок должен начать говорить, следующий: 3 месяца – гуканье, 4 месяца – гуление, 6-7 месяцев – лепет, 1 год – первые слова. Подчеркивается, что график этот усредненный.



Поводом обратиться к врачу должна стать неэмоциональность ребенка, отсутствие гуления, лепета, не реагирует на картинки и игрушки.



Что касается физиологических особенностей развития, важно наблюдать за уздечкой языка. Поводом обратиться к врачу должно стать явление, когда она совсем короткая, вплоть до того, что идет как бы "раздвоение" языка.





Елена Литинская



