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20:46, 13 ноября 2023 года В Орловской области капитально отремонтируют восемь школ Работы запланированы на 2024 год.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Еще восемь школ Орловской области будут капитально отремонтированы. Подрядчиков определят уже в 2023 году, сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 13 ноября.



– На 2024 год запланировано отремонтировать Мезенский лицей, Орловскую общеобразовательную школу для обучающихся с ОВЗ, СОШ № 15, лицей № 15 и гимназию № 39 в городе Орле и гимназию в Ливнах. В 2024-2025 гг. капитально отремонтируют Хотынецкую СОШ им. Поматилова и СОШ №2 в Нарышкино Урицкого района, - уточнил глава Орловщины.



Губернатор также добавил, что до конца 2023 года проработают вопрос о том, где будут обучаться дети во время ремонта.





Сергей Силаев



