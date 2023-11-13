понедельник 13.11.2023 21:57:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:46, 13 ноября 2023 года

В Орловской области капитально отремонтируют восемь школ

Работы запланированы на 2024 год.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Еще восемь школ Орловской области будут капитально отремонтированы. Подрядчиков определят уже в 2023 году, сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 13 ноября.

На 2024 год запланировано отремонтировать Мезенский лицей, Орловскую общеобразовательную школу для обучающихся с ОВЗ, СОШ № 15, лицей № 15 и гимназию № 39 в городе Орле и гимназию в Ливнах. В 2024-2025 гг. капитально отремонтируют Хотынецкую СОШ им. Поматилова и СОШ №2 в Нарышкино Урицкого района, - уточнил глава Орловщины.

Губернатор также добавил, что до конца 2023 года проработают вопрос о том, где будут обучаться дети во время ремонта.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.