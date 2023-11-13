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20:41, 13 ноября 2023 года Орловский завод производит 98% запчастей в стране для пожарных машин На предприятии планируют масштабировать бизнес.







Орловский машиностроительный завод – поставщик 98% всех производимых в стране запчастей для пожарной техники. На предприятии уже открыли себя границы республики Беларусь и Казахстана. Сейчас ведутся переговоры с турецкой стороной.



В России конкурентов у орловского завода нет. В мире - один, он работает в Австрии. Мощность такая же, а цены в десять раз выше.



На орловском заводе есть и площадка для ремонта. Сюда "Красные" машины пригоняют со всей страны или отправляют детали для того, чтобы пожарная техника всегда вовремя пришла на помощь.





Анна Вайсергисер



