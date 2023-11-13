Орловским предпринимателям предложили занять места на новогодней ярмарке
Аукцион стартовал 13 ноября.
Фото из архива
В Орле 13 ноября стартовал аукцион, который определит, кто займет новогодние теремки на праздничной ярмарке в центре города. Организатором аукциона выступает управление экономического развития администрации города Орла.
Всем предпринимателям, желающим занять домик на площади Ленина, можно обращаться по телефонам: +7 (4862) 25-52-10 (доб. 2704), каб. 520 – секретарь комиссии Башкатова Ольга Владимировна; Бугорская Алина Александровна +7(4862)25-52-10(доб.2718) – лицо, ответственное за прием заявок. Адрес: город Орел, улица Пролетарская гора, 1, кабинет 520.
Напомним, всего на площади Ленина расположится 21 теремок, пять фудтраков и две фотобудки. Праздничная ярмарка начнет работу 22 декабря, график работы уже известен.