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18:52, 13 ноября 2023 года

Орловским предпринимателям предложили занять места на новогодней ярмарке

Аукцион стартовал 13 ноября.

Фото из архива

В Орле 13 ноября стартовал аукцион, который определит, кто займет новогодние теремки на праздничной ярмарке в центре города. Организатором аукциона выступает управление экономического развития администрации города Орла.

Всем предпринимателям, желающим занять домик на площади Ленина, можно обращаться по телефонам: +7 (4862) 25-52-10 (доб. 2704), каб. 520 – секретарь комиссии Башкатова Ольга Владимировна; Бугорская Алина Александровна +7(4862)25-52-10(доб.2718) – лицо, ответственное за прием заявок. Адрес: город Орел, улица Пролетарская гора, 1, кабинет 520.

Напомним, всего на площади Ленина расположится 21 теремок, пять фудтраков и две фотобудки. Праздничная ярмарка начнет работу 22 декабря, график работы уже известен.


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Сергей Силаев
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