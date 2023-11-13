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19:30, 13 ноября 2023 года В Орле на Комсомольской высадили черемуху Сотрудники питомника укоренили шесть саженцев.



Фото: скриншот из видео пресс-службы мэрии Орла

На улице Комсомольской Орла деревья начали сажать 1 ноября. Всего здесь должны появиться 270 деревьев: липа, клен и черемуха.



Сотрудники питомника декоративных растений 13 ноября посадили шесть крепких саженцев черемухи. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Всего в областном центре за год по нацпроекту "Экология" высадили почти 1100 деревьев. В ноябре на Карачевском шоссе и улице Комсомольской в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" появится еще 440 новых деревьев.





Сергей Силаев



