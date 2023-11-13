понедельник 13.11.2023 19:54:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:30, 13 ноября 2023 года

В Орле на Комсомольской высадили черемуху

Сотрудники питомника укоренили шесть саженцев.

Фото: скриншот из видео пресс-службы мэрии Орла

На улице Комсомольской Орла деревья начали сажать 1 ноября. Всего здесь должны появиться 270 деревьев: липа, клен и черемуха.

Сотрудники питомника декоративных растений 13 ноября посадили шесть крепких саженцев черемухи. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего в областном центре за год по нацпроекту "Экология" высадили почти 1100 деревьев. В ноябре на Карачевском шоссе и улице Комсомольской в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" появится еще 440 новых деревьев.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.