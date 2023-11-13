В Орле на Комсомольской высадили черемуху

На улице Комсомольской Орла деревья начали сажать 1 ноября. Всего здесь должны появиться 270 деревьев: липа, клен и черемуха.
Сотрудники питомника декоративных растений 13 ноября посадили шесть крепких саженцев черемухи. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Всего в областном центре за год по нацпроекту "Экология" высадили почти 1100 деревьев. В ноябре на Карачевском шоссе и улице Комсомольской в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" появится еще 440 новых деревьев.