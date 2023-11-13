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16:47, 13 ноября 2023 года Орловский полицейский предстанет перед судом за превышение полномочий Расследование дела завершили следственные органы.





Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника дежурной части отдела полиции №3 УМВД России по Орлу. Должностное лицо обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, полицейский находился на рабочем месте 18 июля 2023 года, когда туда пришел местный житель, чтобы подать заявление.



– Незаконно отказав последнему в принятии заявления, полицейский, при отсутствии законных оснований, применил к мужчине физическую силу и специальные средства, повлекшие причинение ему физической боли и телесных повреждений в виде кровоподтеков и ссадин на туловище, конечностях, шее, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Следствие завершено, мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело направлено в суд.



– Факт противоправного деяния сотрудника выявлен оперативниками собственной безопасности УМВД. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



