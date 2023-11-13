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16:30, 13 ноября 2023 года Главу орловского УФСИН представили в областной администрации Мероприятие прошло 13 ноября.



Фото: пресс-служба правительства региона

Нового руководителя УФСИН России по Орловской области представили в администрации региона. Ранее Павел Федоров был первым заместителем начальника УФСИН России по Тверской области.



– Я поздравляю Павла Михайловича Федорова с назначением. Сфера, в которой вы трудитесь, всегда была одной из самых сложных. Но в Вашем активе – большой послужной список, опыт. Желаю Вам успехов на орловской земле и рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний, - отметил губернатор Андрей Клычков.



Глава ФСИН России Аркадий Гостев поблагодарил главу Орловщину за подписанное соглашение о взаимодействии. Андрей Клычков подчеркнул, что перед регионом стоят важные задачи в сфере обеспечения законности и правопорядка.





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Сергей Силаев



