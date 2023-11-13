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16:17, 13 ноября 2023 года У орловского депутата Владимира Строева удалили все пять осколков Зампреда горсовета навестил Василий Новиков.



Фото: Василий Новиков

Председатель городского совета Орла Василий Новиков навестил в больнице своего заместителя Владимира Строева, раненого 8 ноября при минометном обстреле в районе села Анатольевка Курской области.



Василий Новиков отметил, что его коллега чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку. Врачи удалили у депутата все пять осколков.

"Настрой боевой. Еще предстоит реабилитация в военном госпитале", – отметил Новиков. Напомним, 52-летний Владимир Строев был призван на фронт в ходе частичной мобилизации в октябре 2022 года. Служил в должности заместителя командира полка по связи. Во время обстрела наш земляк получил ранение бедра и травму колена.





Артем Ежаков



