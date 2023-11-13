У орловского депутата Владимира Строева удалили все пять осколков
Зампреда горсовета навестил Василий Новиков.
Фото: Василий Новиков
Председатель городского совета Орла Василий Новиков навестил в больнице своего заместителя Владимира Строева, раненого 8 ноября при минометном обстреле в районе села Анатольевка Курской области.
Василий Новиков отметил, что его коллега чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку. Врачи удалили у депутата все пять осколков.
"Настрой боевой. Еще предстоит реабилитация в военном госпитале", – отметил Новиков.
Напомним, 52-летний Владимир Строев был призван на фронт в ходе частичной мобилизации в октябре 2022 года. Служил в должности заместителя командира полка по связи. Во время обстрела наш земляк получил ранение бедра и травму колена.