После столкновения "Лады" и "БМВ" в Орле молодого водителя увезли в больницу
Авария произошла вечером 12 ноября.
Фото: Сергей Силаев
В Орле на улице Емлютина 12 ноября в 20.55 не разъехались два легковых автомобиля. Водитель 24 лет, управлявший "БМВ" ехал по улице Зеленина и в районе дома №14 столкнулся с автомобилем ВАЗ "2106", который управлял 23-летний молодой человек.
В результате ДТП водитель отечественного авто получил телесные повреждения, его госпитализировали со множественными травмами, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.