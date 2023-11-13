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15:54, 13 ноября 2023 года После столкновения "Лады" и "БМВ" в Орле молодого водителя увезли в больницу Авария произошла вечером 12 ноября.



Фото: Сергей Силаев

В Орле на улице Емлютина 12 ноября в 20.55 не разъехались два легковых автомобиля. Водитель 24 лет, управлявший "БМВ" ехал по улице Зеленина и в районе дома №14 столкнулся с автомобилем ВАЗ "2106", который управлял 23-летний молодой человек.



В результате ДТП водитель отечественного авто получил телесные повреждения, его госпитализировали со множественными травмами, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.









Сергей Силаев



